NASDAQ Composite Index-Wert NetGear-Aktie: So viel Verlust hätte ein NetGear-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NetGear-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der NetGear-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,51 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 57,110 NetGear-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 846,37 USD, da sich der Wert eines NetGear-Papiers am 19.03.2024 auf 14,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,36 Prozent verringert.

Alle NetGear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 435,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at