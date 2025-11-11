NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Nice Systems-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 192,07 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 127,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 663,20 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 33,37 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

