Nice Systems Aktie
WKN: 905394 / ISIN: US6536561086
11.11.2025 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Nice Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nice Systems von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurden Nice Systems-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 192,07 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Nice Systems-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 52,064 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Nice Systems-Papiers auf 127,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 663,20 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 33,37 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
