NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Nordson-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 131,23 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,202 Nordson-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Nordson-Papiere wären am 13.03.2024 20 189,74 USD wert, da der Schlussstand 264,95 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 101,90 Prozent.

Der Börsenwert von Nordson belief sich jüngst auf 15,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at