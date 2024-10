NASDAQ Composite Index-Wert Nordson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordson von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Nordson-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 154,81 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Nordson-Aktie investiert hat, hat nun 6,460 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2024 auf 249,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 614,69 USD wert. Damit wäre die Investition 61,47 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Nordson eine Börsenbewertung in Höhe von 14,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at