NASDAQ Composite Index-Wert NOVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NOVA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in NOVA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.03.2014 wurden NOVA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen NOVA-Anteile an diesem Tag bei 11,24 USD. Bei einem NOVA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 889,680 NOVA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.03.2024 161 058,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 510,59 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von NOVA belief sich zuletzt auf 5,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at