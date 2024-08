NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel hätte eine Investition in ON Semiconductor von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden ON Semiconductor-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 108,09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die ON Semiconductor-Aktie investierten, hätten nun 92,515 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen ON Semiconductor-Papiere wären am 31.07.2024 7 239,34 USD wert, da der Schlussstand 78,25 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,61 Prozent eingebüßt.

ON Semiconductor war somit zuletzt am Markt 31,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at