NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Park-Ohio-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,09 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 55,279 Park-Ohio-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.07.2024 auf 26,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 450,53 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 450,53 USD, was einer positiven Performance von 45,05 Prozent entspricht.

Park-Ohio war somit zuletzt am Markt 325,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at