NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Park-Ohio von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Heute vor 3 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Park-Ohio-Papier an diesem Tag 29,57 USD wert. Bei einem Park-Ohio-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 338,181 Park-Ohio-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.07.2024 9 918,84 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,33 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 0,81 Prozent.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 372,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

