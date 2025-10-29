NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Peoples Bancorp of North Carolina-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Peoples Bancorp of North Carolina-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie betrug an diesem Tag 17,81 USD. Bei einem Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 561,482 Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.10.2025 auf 30,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 130,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,31 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Peoples Bancorp of North Carolina eine Börsenbewertung in Höhe von 166,91 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at