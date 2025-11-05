Peoples Bancorp of North Carolina Aktie
WKN: 923674 / ISIN: US7105771072
|Lukrative Peoples Bancorp of North Carolina-Investition?
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 05.11.2015 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 17,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 5,860 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 29,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,07 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,07 Prozent.
Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!