NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Peoples Bancorp of North Carolina von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Peoples Bancorp of North Carolina-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 05.11.2015 wurde die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Peoples Bancorp of North Carolina-Papier bei 17,06 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 5,860 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie auf 29,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 170,07 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 70,07 Prozent.

Peoples Bancorp of North Carolina erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 160,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at