NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,96 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 004,016 Photronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Photronics-Papiers auf 21,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 068,27 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 22 068,27 USD entspricht einer Performance von +120,68 Prozent.
Photronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
