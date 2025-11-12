NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Photronics von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Photronics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Photronics-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,96 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Photronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 004,016 Photronics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Photronics-Papiers auf 21,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 068,27 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 22 068,27 USD entspricht einer Performance von +120,68 Prozent.

Photronics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at