NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren verdient

Das QUALCOMM-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Anteile betrug an diesem Tag 52,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QUALCOMM-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,902 QUALCOMM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 330,89 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 11.11.2025 auf 173,98 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 230,89 Prozent erhöht.

QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 183,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at