QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Blick in die Bilanz
|
06.11.2025 17:04:00
QUALCOMM-Aktie im Rückwärtsgang: Gewinn- und Umatzplus überzeugen Anleger offenbar nicht
Beim EPS meldete das Unternehmen einen Gewinn von 3,00 US-Dollar je Aktie. Die Prognosen von 27 Analysten für das jüngste Jahresviertel beliefen sich im Durchschnitt auf ein positives EPS von 2,875 US-Dollar je Aktie. Im Vergleich dazu hatte QUALCOMM ein Jahr zuvor noch einen Gewinn pro Aktie von 2,690 US-Dollar in den Büchern stehen.
Der Gesamtumsatz des Unternehmens belief sich auf 11,270 Milliarden US-Dollar. Dies steht den Erwartungen von 26 Analysten gegenüber, die im Durchschnitt einen Umsatz von 10,770 Milliarden US-Dollar prognostizierten. Im Vorjahresquartal wurden 10,244 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet.
Die an der NASDAQ notierte QUALCOMM-Aktie zeigt sich am Donnerstag zeitweise 3,79 Prozent schwächer bei 172,91 US-Dollar.
