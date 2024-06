NASDAQ Composite Index-Wert Regeneron Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Regeneron Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 300,00 USD. Bei einem Regeneron Pharmaceuticals-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,333 Regeneron Pharmaceuticals-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 04.06.2024 331,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 993,29 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 231,10 Prozent.

Regeneron Pharmaceuticals wurde am Markt mit 108,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at