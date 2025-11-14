Shore Bancshares Aktie
WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
|Investmentbeispiel
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel wäre eine Shore Bancshares-Anlage von vor einem Jahr heute wert
Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Shore Bancshares-Papier an diesem Tag bei 16,26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,501 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (16,13 USD), wäre die Investition nun 992,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent verringert.
Shore Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 546,11 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Shore Bancshares Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu Shore Bancshares Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Shore Bancshares Inc.
|16,00
|-0,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.