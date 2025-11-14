NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel wäre eine Shore Bancshares-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Shore Bancshares-Aktie gebracht.

Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Shore Bancshares-Papier an diesem Tag bei 16,26 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Shore Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 61,501 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2025 gerechnet (16,13 USD), wäre die Investition nun 992,00 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,80 Prozent verringert.

Shore Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 546,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at