WKN: 659084 / ISIN: US8251071051
07.11.2025 16:05:06
NASDAQ Composite Index-Titel Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Shore Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Shore Bancshares-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 10,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,950 Shore Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.11.2025 158,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,95 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 58,71 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Shore Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 543,91 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
