NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Textron-Investment verdienen können.

Am 20.11.2022 wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Textron-Anteile bei 70,07 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 142,714 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 385,76 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 19.11.2025 auf 79,78 USD belief. Damit wäre die Investition um 13,86 Prozent gestiegen.

Am Markt war Textron jüngst 14,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at