NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie Anlegern gebracht.

Die Textron-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Textron-Papier an diesem Tag 35,80 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hat, hat nun 279,330 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2025 auf 79,99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 343,58 USD wert. Damit wäre die Investition 123,44 Prozent mehr wert.

Der Textron-Wert an der Börse wurde auf 14,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at