NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Textron-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Textron-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 87,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Textron-Aktie investiert, befänden sich nun 11,419 Textron-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Textron-Aktie auf 82,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 941,88 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 941,88 USD, was einer negativen Performance von 5,81 Prozent entspricht.

Insgesamt war Textron zuletzt 14,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at