Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,98 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Textron-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,382 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 80,27 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 191,21 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 91,21 Prozent gleich.
Textron wurde am Markt mit 14,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
