Ultra Clean Holdings Aktie

Ultra Clean Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070

Ultra Clean-Investmentbeispiel 28.10.2025 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ultra Clean-Aktie betrug an diesem Tag 21,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,621 Ultra Clean-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,53 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 27.10.2025 auf 30,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,53 Prozent zugenommen.

Alle Ultra Clean-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

