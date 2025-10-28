Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
|Ultra Clean-Investmentbeispiel
|
28.10.2025 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ultra Clean-Aktie betrug an diesem Tag 21,64 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,621 Ultra Clean-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,53 USD, da sich der Wert einer Ultra Clean-Aktie am 27.10.2025 auf 30,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 40,53 Prozent zugenommen.
Alle Ultra Clean-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
28.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ultra Clean-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.10.25
|Ausblick: Ultra Clean legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
23.10.25
|Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
14.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ultra Clean von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Ultra Clean zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)