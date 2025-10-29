NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Mittwochmorgen auf Erholungskurs.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,55 Prozent stärker bei 23 957,83 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,671 Prozent stärker bei 23 987,29 Punkten, nach 23 827,49 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 24 019,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 942,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,79 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 29.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22 591,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21 098,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 18 712,75 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 24,26 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 24 019,99 Punkte. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Olympic Steel (+ 14,71 Prozent auf 34,24 USD), CSG Systems International (+ 14,63 Prozent auf 78,81 USD), United Therapeutics (+ 12,99) Prozent auf 469,29 USD), Blackbaud (+ 10,23 Prozent auf 70,71 USD) und American Superconductor (+ 8,16 Prozent auf 62,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Fiserv (-41,78 Prozent auf 73,46 USD), Monro Muffler Brake (-22,46 Prozent auf 14,02 USD), Silgan (-18,71 Prozent auf 36,36 USD), Ultra Clean (-9,45 Prozent auf 27,02 USD) und Geospace Technologies (-8,26 Prozent auf 25,45 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25 880 886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,201 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,57 erwartet. Mit 10,70 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at