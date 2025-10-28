NASDAQ Composite Index-Wert Vertex Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vertex Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vertex Pharmaceuticals Aktie
Am 28.10.2022 wurde die Vertex Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 313,89 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Vertex Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,319 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 133,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 420,17 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 33,86 Prozent.
Zuletzt verbuchte Vertex Pharmaceuticals einen Börsenwert von 107,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
