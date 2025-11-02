Ausblick: Vertex Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vertex Pharmaceuticals äußert sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 24 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,58 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vertex Pharmaceuticals noch 4,01 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 27 Analysten einen Zuwachs von 10,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,06 Milliarden USD gegenüber 2,78 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,99 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,080 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 29 Analysten von durchschnittlich 12,00 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 10,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at