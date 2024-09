NASDAQ Composite Index-Wert Volvo (B)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Volvo (B) von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Volvo (B)-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Volvo (B)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des Volvo (B)-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 228,25 SEK. Wenn ein Anleger damals 10 000 SEK in die Volvo (B)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,812 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 13.09.2024 11 163,20 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 254,80 SEK belief. Die Steigerung von 10 000 SEK zu 11 163,20 SEK entspricht einer Performance von +11,63 Prozent.

Volvo (B) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 519,16 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at