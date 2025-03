NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo B auf "Buy" mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen belassen. Von den angekündigten Importzöllen der USA auf Automobile seien Schwerlastkraftwagen (Heavy-Duty Trucks) offenbar nicht betroffen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem schienen die betroffenen Hersteller in den USA gefertigte Teile gegen die Einfuhrzölle auf die Warenwerte anrechnen zu können. Sollte beides stimmen, dann wäre der Ausgang besser als befürchtet./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2025 / 08:27 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.