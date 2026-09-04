NASDAQ-Handel Das macht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,11 Prozent leichter bei 29 450,76 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,194 Prozent auf 29 539,57 Punkte an der Kurstafel, nach 29 482,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29 655,22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 440,15 Punkten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,158 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29 733,16 Punkte. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 30 407,81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23 633,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,84 Prozent zu Buche. 30 762,20 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Sandisk (+ 10,54 Prozent auf 1 718,93 USD), Astera Labs (+ 10,28 Prozent auf 311,90 USD), KLA (+ 7,09 Prozent auf 185,20 USD), Marvell Technology (+ 5,95 Prozent auf 221,26 USD) und CoreWeave (+ 4,85 Prozent auf 88,66 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Autodesk (-8,32 Prozent auf 217,76 USD), Tesla (-6,50 Prozent auf 351,89 USD), Adobe (-6,01 Prozent auf 268,57 USD), Synopsys (-5,63 Prozent auf 392,86 USD) und Thomson Reuters (-5,62 Prozent auf 105,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16 067 095 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at