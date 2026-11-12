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NASDAQ 100-Performance 12.11.2026 18:01:30

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 0,23 Prozent im Plus bei 28 439,36 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,48 Prozent auf 27 953,91 Punkte an der Kurstafel, nach 28 374,25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 27 940,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28 548,55 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,31 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30 664,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wies der NASDAQ 100 29 742,60 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 517,33 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,83 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Broadcom (+ 5,52 Prozent auf 364,28 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,28 Prozent auf 582,12 USD), SpaceX (+ 2,50 Prozent auf 143,24 USD), Booking (+ 2,26 Prozent auf 163,83 USD) und QUALCOMM (+ 2,04 Prozent auf 180,18 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-17,93 Prozent auf 126,95 USD), CoreWeave (-7,55 Prozent auf 56,18 USD), NVIDIA (-5,49 Prozent auf 164,20 USD), Keurig Dr Pepper (-4,61 Prozent auf 36,49 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-4,16 Prozent auf 117,26 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 117 881 060 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Broadcom 314,60 -4,42% Broadcom
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