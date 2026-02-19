NASDAQ-Handel NASDAQ 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:04 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 24 878,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 24 771,65 Zählern und damit 0,511 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (24 898,87 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24 708,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 882,59 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 1,27 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 19.11.2025, einen Stand von 24 640,52 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 22 175,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,30 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 165,08 Punkte. Bei 24 387,47 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell eBay (+ 3,64 Prozent auf 85,18 USD), AppLovin (+ 2,21 Prozent auf 413,31 USD), T-Mobile US (+ 1,98 Prozent auf 217,48 USD), Baker Hughes (+ 1,59 Prozent auf 62,52 USD) und Diamondback Energy (+ 1,57 Prozent auf 176,74 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Booking (-8,09 Prozent auf 3 924,75 USD), Arm (-3,12 Prozent auf 123,27 USD), Lam Research (-2,92 Prozent auf 233,07 USD), Intel (-2,80 Prozent auf 44,19 USD) und Cognizant (-2,66 Prozent auf 65,03 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 3 281 727 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,808 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at