NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Freitag klettert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 0,45 Prozent auf 24 564,12 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,301 Prozent auf 24 528,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24 454,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 469,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 24 583,44 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 384,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 719,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 19 839,83 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2025 ein Plus von 17,11 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 24 583,44 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Palantir (+ 3,78 Prozent auf 183,66 USD), Fortinet (+ 3,49 Prozent auf 83,82 USD), Apple (+ 3,17) Prozent auf 245,41 USD), Amgen (+ 3,10 Prozent auf 284,38 USD) und AppLovin (+ 1,82 Prozent auf 632,82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen DexCom (-10,08 Prozent auf 68,14 USD), Micron Technology (-3,49 Prozent auf 163,00 USD), Dollar Tree (-3,02 Prozent auf 95,29 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-2,89 Prozent auf 339,04 USD) und Intel (-2,78 Prozent auf 29,72 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 34 536 405 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,518 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Charter A-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

