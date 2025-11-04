Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Mittag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,38 Prozent leichter bei 25 614,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1,51 Prozent auf 25 580,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 972,94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 25 528,80 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 762,23 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, lag der NASDAQ 100 bei 24 785,52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23 188,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19 963,60 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 22,12 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marriott (+ 3,66 Prozent auf 273,55 USD), Enphase Energy (+ 2,30 Prozent auf 30,19 USD), Dollar Tree (+ 1,81 Prozent auf 102,68 USD), Linde (+ 1,71 Prozent auf 419,24 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,34 Prozent auf 260,62 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Atlassian (-7,80 Prozent auf 162,35 USD), Palantir (-7,15 Prozent auf 192,37 USD), Synopsys (-5,60 Prozent auf 420,77 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,20 Prozent auf 250,90 USD) und Intel (-4,48 Prozent auf 37,73 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 15 598 177 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at