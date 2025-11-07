Arm Holdings Aktie

Marktbericht 07.11.2025 22:34:41

Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Freitag schlussendlich

Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent auf 25 059,81 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,606 Prozent auf 24 977,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.

Bei 24 603,78 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 065,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 4,04 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 07.10.2025, mit 24 840,23 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 23 389,53 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 21 101,57 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,47 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 5,16 Prozent auf 69,73 USD), Starbucks (+ 4,07 Prozent auf 85,57 USD), Dollar Tree (+ 3,70 Prozent auf 105,74 USD), eBay (+ 3,65 Prozent auf 83,80 USD) und Marriott (+ 3,56 Prozent auf 291,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-5,21 Prozent auf 55,00 USD), Microchip Technology (-5,17 Prozent auf 56,28 USD), Arm (-3,71 Prozent auf 152,38 USD), Gilead Sciences (-3,70 Prozent auf 118,84 USD) und Tesla (-3,68 Prozent auf 429,52 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 63 210 755 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

