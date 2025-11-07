Arm Holdings Aktie
WKN DE: A3EUCD / ISIN: US0420682058
07.11.2025 22:34:41
Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich
Am Freitag verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,28 Prozent auf 25 059,81 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,606 Prozent auf 24 977,73 Punkte an der Kurstafel, nach 25 130,04 Punkten am Vortag.
Bei 24 603,78 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 065,14 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 4,04 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 07.10.2025, mit 24 840,23 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2025, einen Stand von 23 389,53 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 07.11.2024, bei 21 101,57 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 19,47 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Monster Beverage (+ 5,16 Prozent auf 69,73 USD), Starbucks (+ 4,07 Prozent auf 85,57 USD), Dollar Tree (+ 3,70 Prozent auf 105,74 USD), eBay (+ 3,65 Prozent auf 83,80 USD) und Marriott (+ 3,56 Prozent auf 291,16 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil DexCom (-5,21 Prozent auf 55,00 USD), Microchip Technology (-5,17 Prozent auf 56,28 USD), Arm (-3,71 Prozent auf 152,38 USD), Gilead Sciences (-3,70 Prozent auf 118,84 USD) und Tesla (-3,68 Prozent auf 429,52 USD).
Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 63 210 755 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,112 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
|Arm Holdings
|126,80
|-7,31%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|188,76
|-2,92%
|DexCom Inc.
|50,23
|-0,48%
|Dollar Tree Inc
|91,56
|3,57%
|eBay Inc.
|70,05
|-0,34%
|Gilead Sciences Inc.
|103,48
|-3,42%
|JD.com Inc (spons. ADRs)
|27,30
|-1,09%
|Marriott Inc.
|251,30
|2,63%
|Microchip Technology Inc.
|49,64
|-4,72%
|Monster Beverage Corp
|58,80
|2,94%
|NVIDIA Corp.
|160,98
|-1,07%
|Starbucks Corp.
|71,27
|-0,21%
|Tesla
|374,70
|-3,74%
|The Kraft Heinz Company
|20,95
|1,80%
|NASDAQ 100
|25 059,81
|-0,28%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.