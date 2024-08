NASDAQ-Handel NASDAQ 100 fällt zum Start des Dienstagshandels

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,18 Prozent auf 19 481,79 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,338 Prozent auf 19 450,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 516,44 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 19 369,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19 493,85 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, einen Stand von 19 023,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 808,35 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 14 941,83 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 17,76 Prozent nach oben. Bei 20 690,97 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 2,25 Prozent auf 26,38 USD), Constellation Energy (+ 1,23 Prozent auf 197,29 USD), Charter A (+ 0,84 Prozent auf 358,34 USD), AstraZeneca (+ 0,73 Prozent auf 87,25 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 0,72 Prozent auf 36,39 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Super Micro Computer (-6,55 Prozent auf 525,69 USD), Marvell Technology (-2,58 Prozent auf 67,05 USD), Enphase Energy (-2,34 Prozent auf 119,72 USD), Old Dominion Freight Line (-2,33 Prozent auf 194,48 USD) und Arm (-2,24 Prozent auf 126,01 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 7 850 377 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,088 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

2024 hat die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,61 Prozent bei der Diamondback Energy-Aktie an.

