NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt nach

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 15 775,98 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,329 Prozent leichter bei 15 765,20 Punkten, nach 15 817,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 15 842,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 15 738,22 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,98 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 16.10.2023, den Wert von 15 172,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 876,47 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 16.11.2022, einen Wert von 11 699,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 45,23 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 696,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Intel (+ 3,03 Prozent auf 41,84 USD), Intuitive Surgical (+ 2,43 Prozent auf 300,35 USD), Lucid (+ 1,90 Prozent auf 4,30 USD), DexCom (+ 1,75 Prozent auf 103,90 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 1,12 Prozent auf 137,91 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Cisco (-12,25 Prozent auf 46,76 USD), Palo Alto Networks (-6,99 Prozent auf 238,27 USD), Marvell Technology (-5,63 Prozent auf 53,95 USD), Warner Bros Discovery (-5,30 Prozent auf 10,00 USD) und Dollar Tree (-4,99 Prozent auf 112,79 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 934 291 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,688 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,46 erwartet. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at