NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der NASDAQ 100 erleidet am Donnerstagmittag Verluste.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent leichter bei 15 838,69 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,000 Prozent höher bei 15 987,66 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 987,60 Punkten am Vortag.

Bei 16 013,48 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 15 835,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,820 Prozent. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 14 335,51 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 15 462,43 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, lag der NASDAQ 100 noch bei 12 030,06 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 45,81 Prozent zu. 16 166,51 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 696,42 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Pinduoduo (spons ADRs) (+ 2,29 Prozent auf 144,98 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,58 Prozent auf 821,38 USD), Dollar Tree (+ 1,53 Prozent auf 122,97 USD), Gilead Sciences (+ 1,40 Prozent auf 76,28 USD) und Sirius XM (+ 0,96 Prozent auf 4,75 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Synopsys (-3,82 Prozent auf 531,35 USD), Lucid (-3,21 Prozent auf 4,22 USD), NVIDIA (-2,89 Prozent auf 467,49 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2,82 Prozent auf 120,36 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (-2,70 Prozent auf 323,22 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 6 668 252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,704 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist mit 6,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

