NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich fester

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Donnerstag positiv.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 2,39 Prozent fester bei 18 294,60 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,31 Prozent höher bei 18 102,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17 867,37 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 17 965,07 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 323,71 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 4,87 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.07.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 439,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 18 085,01 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.08.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 15 273,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 10,58 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell ON Semiconductor (+ 7,08 Prozent auf 71,09 USD), Arm (+ 6,84 Prozent auf 114,42 USD), Marvell Technology (+ 6,36 Prozent auf 59,72 USD), Microchip Technology (+ 6,21 Prozent auf 76,47 USD) und KLA-Tencor (+ 5,84 Prozent auf 738,50 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Monster Beverage (-10,80 Prozent auf 45,08 USD), Warner Bros Discovery (-8,88 Prozent auf 7,03 USD), American Electric Power (-0,65 Prozent auf 98,92 USD), Fortinet (-0,53 Prozent auf 69,56 USD) und Exelon (-0,13 Prozent auf 37,79 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 29 681 858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,879 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at