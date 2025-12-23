NASDAQ 100

25 587,83
126,13
0,50 %
Index-Performance im Fokus 23.12.2025 22:35:00

NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 performte letztendlich positiv.

Letztendlich tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,50 Prozent höher bei 25 587,83 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,080 Prozent auf 25 441,42 Punkte an der Kurstafel, nach 25 461,70 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25 590,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 403,26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 24 239,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.09.2025, den Wert von 24 580,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, stand der NASDAQ 100 bei 21 503,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 21,99 Prozent nach oben. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 3,40 Prozent auf 87,68 USD), NVIDIA (+ 3,01 Prozent auf 189,21 USD), Broadcom (+ 2,30 Prozent auf 349,32 USD), Amazon (+ 1,62 Prozent auf 232,14 USD) und Alphabet A (ex Google) (+ 1,48 Prozent auf 314,35 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-3,92 Prozent auf 157,88 USD), Enphase Energy (-3,82 Prozent auf 32,22 USD), Zoom Communications (-3,14 Prozent auf 87,16 USD), IDEXX Laboratories (-2,82 Prozent auf 682,31 USD) und Starbucks (-2,68 Prozent auf 83,86 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 44 564 566 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,733 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,80 zu Buche schlagen. Mit 6,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
