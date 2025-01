NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels mit Gewinnen

Das macht das Börsenbarometer in New York am Freitag.

Am Freitag gewinnt der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 1,20 Prozent auf 21 766,12 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 21 661,56 Zählern und damit 0,713 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (21 508,12 Punkte).

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 21 654,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 21 766,72 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 3,65 Prozent. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 012,17 Punkten auf. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 890,42 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, den Wert von 17 137,24 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 3,77 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 21 945,48 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 538,33 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Atlassian (+ 18,00 Prozent auf 315,00 USD), Vertex Pharmaceuticals (+ 5,90 Prozent auf 464,26 USD), Charter A (+ 5,64 Prozent auf 355,61 USD), Baker Hughes (+ 5,54 Prozent auf 47,07 USD) und Electronic Arts (+ 3,57 Prozent auf 122,92 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Constellation Energy (-3,09 Prozent auf 299,02 USD), Diamondback Energy (-3,01 Prozent auf 165,28 USD), Fastenal (-2,11 Prozent auf 73,40 USD), JDcom (-1,63 Prozent auf 41,61 USD) und Intel (-1,42 Prozent auf 19,73 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 848 966 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 3,464 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,51 zu Buche schlagen. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,30 Prozent gelockt.

