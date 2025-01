NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Schlussendlich erhöhte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,64 Prozent auf 19 756,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,531 Prozent auf 19 734,39 Punkte an der Kurstafel, nach 19 630,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 789,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 551,17 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, den Wert von 19 572,60 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18 540,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 15 310,97 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 2,47 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20 007,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 831,91 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Microvision (+ 11,81 Prozent auf 1,61 USD), Powell Industries (+ 10,65 Prozent auf 289,16 USD), Corcept Therapeutics (+ 10,49 Prozent auf 61,11 USD), Methode Electronics (+ 10,03 Prozent auf 13,05 USD) und AXT (+ 7,96 Prozent auf 2,44 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Comtech Telecommunications (-7,22 Prozent auf 2,44 USD), Erie Indemnity (-6,04 Prozent auf 381,07 USD), AngioDynamics (-3,94 Prozent auf 11,94 USD), Ballard Power (-3,80 Prozent auf 1,52 USD) und Apple (-3,19 Prozent auf 222,64 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 775 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,336 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,17 Prozent bei der Comtech Telecommunications-Aktie an.

Redaktion finanzen.at