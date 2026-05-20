NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start im Plus

Um 15:59 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,42 Prozent auf 25 979,64 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,467 Prozent auf 25 991,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25 870,71 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 075,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 934,31 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.04.2026, lag der NASDAQ Composite bei 24 404,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 22 886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 142,71 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,81 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 26 707,14 Punkte. Bei 20 690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Roivant Sciences (+ 10,03 Prozent auf 31,04 USD), Synaptics (+ 8,38 Prozent auf 134,00 USD), Astronics (+ 6,66 Prozent auf 84,67 USD), FormFactor (+ 6,66 Prozent auf 125,00 USD) und Lattice Semiconductor (+ 6,21 Prozent auf 131,96 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Agilysys (-4,73 Prozent auf 75,21 USD), Donegal Group B (-4,70 Prozent auf 18,25 USD), Blackbaud (-4,58 Prozent auf 30,00 USD), Amtech Systems (-4,17 Prozent auf 18,85 USD) und Intuit (-4,09 Prozent auf 383,37 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 6 394 935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at