NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt am Montagnachmittag im Plus

Am Montag bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 0,17 Prozent höher bei 17 387,89 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,498 Prozent höher bei 17 444,39 Punkten in den Montagshandel, nach 17 357,88 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17 299,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 17 535,32 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, einen Wert von 17 732,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2024, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 15 983,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, den Wert von 14 316,66 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 17,76 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit ON Semiconductor (+ 12,58 Prozent auf 79,00 USD), AXT (+ 11,38 Prozent auf 3,62 USD), Sangamo Therapeutics (+ 5,45 Prozent auf 0,91 USD), DexCom (+ 3,81 Prozent auf 66,44 USD) und Columbia Sportswear (+ 3,51 Prozent auf 79,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Integra LifeSciences (-17,98 Prozent auf 25,78 USD), Lifetime Brands (-7,43 Prozent auf 8,35 USD), VOXX International A (-7,14 Prozent auf 2,60 USD), Cutera (-6,58 Prozent auf 1,42 USD) und Forward Air (-6,38 Prozent auf 24,34 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 822 348 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,078 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Ebix-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,03 erwartet. Im Index verzeichnet die Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 19,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

