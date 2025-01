NASDAQ-Handel NASDAQ Composite schwächelt zum Handelsende

Schlussendlich zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,89 Prozent leichter bei 19 338,29 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,321 Prozent auf 19 573,87 Punkte an der Kurstafel, nach 19 511,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19 579,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 335,68 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 20 173,89 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 16.10.2024, bei 18 367,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 14 944,35 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 0,298 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 007,95 Punkten. Bei 18 831,91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell FreightCar America (+ 10,11 Prozent auf 12,20 USD), FARO Technologies (+ 9,01 Prozent auf 31,83 USD), Donegal Group B (+ 7,33 Prozent auf 14,20 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,81 Prozent auf 8,16 USD) und Cumulus Media A (+ 5,92 Prozent auf 0,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Infosys (-5,77 Prozent auf 21,57 USD), EXACT Sciences (-5,75 Prozent auf 50,44 USD), Nissan Motor (-4,87 Prozent auf 2,70 USD), Myriad Genetics (-4,79 Prozent auf 12,52 USD) und Microvision (-4,69 Prozent auf 1,22 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 52 041 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,477 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Bed Bath Beyond-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Comtech Telecommunications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

