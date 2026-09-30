NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Gewinne

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent stärker bei 26 861,06 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,355 Prozent auf 26 892,80 Punkte an der Kurstafel, nach 26 797,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 861,06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27 108,20 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26 402,42 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 26 213,72 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 660,01 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 288,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell United Therapeutics (+ 12,55 Prozent auf 541,89 USD), Donegal Group B (+ 11,65 Prozent auf 17,34 USD), FormFactor (+ 9,59 Prozent auf 149,31 USD), Cogent Communications (+ 6,13 Prozent auf 7,79 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4,84 Prozent auf 4,33 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Dorel Industries (-5,08 Prozent auf 0,92 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-3,85 Prozent auf 2,50 USD), Methode Electronics (-3,84 Prozent auf 13,79 USD), Cerus (-3,64 Prozent auf 2,38 USD) und Inter Parfums (-3,59 Prozent auf 110,96 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42 267 755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,859 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at