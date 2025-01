NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:03 Uhr via NASDAQ 1,39 Prozent tiefer bei 19 589,20 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,368 Prozent auf 19 938,08 Punkte an der Kurstafel, nach 19 864,98 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19 940,21 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 524,82 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.12.2024, den Wert von 19 859,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.10.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17 923,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, wies der NASDAQ Composite 14 524,07 Punkte auf.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cutera (+ 11,33 Prozent auf 0,69 USD), Cumulus Media A (+ 7,58 Prozent auf 0,85 USD), TransAct Technologies (+ 6,47 Prozent auf 4,61 USD), PetMed Express (+ 5,51 Prozent auf 4,98 USD) und FormFactor (+ 4,47 Prozent auf 48,18 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Innodata (-12,45 Prozent auf 38,31 USD), Lifecore Biomedical (-10,63 Prozent auf 6,14 USD), MicroStrategy (-10,20 Prozent auf 340,44 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-7,78 Prozent auf 5,45 USD) und InterDigital (-6,53 Prozent auf 188,59 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 49 705 777 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3,559 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,65 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

