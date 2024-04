NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite zeigt sich letztendlich fester

Der NASDAQ Composite gewann am dritten Tag der Woche an Wert.

Schlussendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,23 Prozent fester bei 16 277,46 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,380 Prozent schwächer bei 16 178,80 Punkten in den Mittwochshandel, nach 16 240,45 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 16 169,31 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 16 340,74 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,729 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 274,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.01.2024, lag der NASDAQ Composite bei 14 592,21 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 03.04.2023, bei 12 189,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 10,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 16 538,86 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 477,57 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Landec (+ 11,41 Prozent auf 6,15 USD), Nektar Therapeutics (+ 9,47 Prozent auf 1,04 USD), Cerus (+ 6,82 Prozent auf 1,88 USD), Atrion (+ 6,36 Prozent auf 405,31 USD) und New York Community Bancorp (+ 5,86 Prozent auf 3,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Escalon Medical (-15,12 Prozent auf 0,21 USD), Intel (-8,22 Prozent auf 40,33 USD), Cumulus Media A (-6,67 Prozent auf 3,08 USD), US Global Investors (-5,12 Prozent auf 2,78 USD) und Inter Parfums (-3,72 Prozent auf 130,08 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 727 538 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,929 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,05 zu Buche schlagen. Mit 14,71 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at