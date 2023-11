NASDAQ-Handel: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Am Donnerstag klettert der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0,30 Prozent auf 15 358,87 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,247 Prozent auf 15 351,12 Punkte an der Kurstafel, nach 15 313,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 15 303,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 15 359,16 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,46 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wurde der NASDAQ 100 mit 15 047,15 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 09.08.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 101,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, notierte der NASDAQ 100 bei 10 797,55 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2023 ein Plus von 41,39 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15 932,05 Punkten. 10 696,42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Sirius XM (+ 5,34 Prozent auf 4,93 USD), Micron Technology (+ 3,35 Prozent auf 74,70 USD), Marvell Technology (+ 3,06) Prozent auf 53,16 USD), Warner Bros Discovery (+ 2,98 Prozent auf 9,68 USD) und AstraZeneca (+ 2,96 Prozent auf 65,41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Tesla (-2,31 Prozent auf 216,99 USD), Cisco (-2,20 Prozent auf 51,84 USD), Old Dominion Freight Line (-1,81 Prozent auf 383,08 USD), Biogen (-1,47 Prozent auf 228,28 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,40 Prozent auf 52,28 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Tesla-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 1 971 277 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2,655 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

