NASDAQ 100-Handel aktuell: Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 erhöht sich im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0,88 Prozent auf 25 004,29 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,810 Prozent auf 24 986,26 Punkte an der Kurstafel, nach 24 785,52 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 25 007,42 Punkte, das Tagestief hingegen 24 907,60 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23 652,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22 866,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.10.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 20 035,02 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,21 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 25 007,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 28,72 Prozent auf 211,97 USD), PayPal (+ 3,95 Prozent auf 60,75 EUR), KLA-Tencor (+ 3,94 Prozent auf 1 145,00 USD), Arm (+ 3,83 Prozent auf 158,49 USD) und Tesla (+ 3,82 Prozent auf 446,24 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Starbucks (-4,08 Prozent auf 82,89 USD), Biogen (-3,50 Prozent auf 154,28 USD), AppLovin (-2,89 Prozent auf 663,00 USD), Intuit (-2,79 Prozent auf 661,00 USD) und T-Mobile US (-2,75 Prozent auf 223,94 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 631 493 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,899 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

