Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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11.06.2026 01:38:01
Nayax CMO sells during a solid double digit run — Execution from here is the story to watch
Sever Michal, Chief Marketing Officer of Nayax Ltd. (NASDAQ:NYAX), reported the exercise of 5,000 stock options and immediate sale of the resulting ordinary shares on May 15, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($64.32); post-transaction value based on May 17, 2026 market close ($63.39).* 1-year price change calculated using June 10th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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