NBT BancorpShs Aktie
WKN: 923685 / ISIN: US6287781024
|
27.01.2026 05:59:47
NBT Bancorp Inc. Q4 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for NBT Bancorp Inc. (NBTB):
Earnings: $55.51 million in Q4 vs. $36.01 million in the same period last year. EPS: $1.06 in Q4 vs. $0.76 in the same period last year. Excluding items, NBT Bancorp Inc. reported adjusted earnings of -$113 million or $1.05 per share for the period.
Revenue: $135.44 million in Q4 vs. $106.11 million in the same period last year.
