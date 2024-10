Neben NVIDIA: Analysten sehen auch bei bei diesen Aktien großes Potenzial

• Halbleitersektor erlebt Umsatzwachstum• NVIDIA bleibt gefragt• KI kurbelt Chip-Markt an

Der Halbleitersektor hat sich in den letzten Jahren als wesentlicher Motor des Aktienmarktes erwiesen. Besonders das enorme Umsatzwachstum von NVIDIA, dessen Einnahmen im letzten Quartal 4,5-mal höher waren als noch vor zwei Jahren, hat diesen Bereich angekurbelt. Neben NVIDIA dürften aber auch andere Halbleiterunternehmen wie Micron Technology, Marvell Technology und Advanced Micro Devices (AMD) im Fokus der Anleger stehen.

NVIDIA im Zentrum des Hypes

Berichten von MarketWatch zufolge bleibt NVIDIA eines der gefragtesten Unternehmen in der Branche, denn Analysten scheinen - trotz eines leichten Kursrückgangs - von den langfristigen Wachstumschancen des Halbleiterherstellers überzeugt zu sein. So rechnen sie wohl mit einem vielversprechenden Aufwärtspotenzial, das dem Unternehmen langfristig Aufwind geben dürfte. Zwar würden schnell steigende Zahlen grundsätzlich zu Sorgen um die damit verbundene Nachhaltigkeit führen, jedoch sei nun "nicht die Zeit, sich Sorgen zu machen", wie Stacy Rasgon, Analyst bei Bernstein Research, in diesem Zusammenhang schreibt.

Micron: Ein Favorit?

Auch Micron Technology, ein führender Anbieter von Speicherlösungen, wird von Analysten positiv bewertet. Obwohl die Aktie in den vergangenen drei Monaten um 21,15 Prozent gefallen ist, scheinen viele Experten zuversichtlich zu bleiben, dass die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitsspeichern - insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) - langfristig weiter steigen wird. Der Markt für Rechenzentren, der durch das KI-Wachstum beflügelt wird, dürfte damit für Micron ein wichtiger Bereich mit vielversprechenden Prognosen bleiben.

KI als Wachstumsmotor

Auch Marvell Technology und AMD profitieren von der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen. Damit dürfte auch das zukünftige Potenzial für KI weiterhin groß bleiben. Analysten gehen davon aus, dass die Unternehmen ihre Marktposition zukünftig weiter festigen werden - nicht zuletzt durch den Einsatz anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise (ASICs), wie MarketWatch berichtet.

Der Halbleitersektor dürfte trotz seiner Volatilität ein Wachstumsmarkt bleiben, denn Unternehmen wie NVIDIA, Micron, Marvell und AMD sind in verschiedenen Segmenten der Branche stark positioniert und dürften Analysten zufolge wohl alle das Potenzial haben, langfristig vom KI-Boom zu profitieren. Dennoch dürften Anleger Risiken und Chancen abwägen müssen, bevor sie in diesen volatilen Sektor tatsächlich investieren.

Redaktion finanzen.at